مصرع ربة منزل إثر حريق بشقة سكنية فى العجوزة

لقيت ربة منزل مصرعها إثر نشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة العجوزة بالجيزة، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

كانت البداية عندما تلقت قوات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من غرفة شرطة النجدة بالجيزة، يفيد بتصاعد أدخنة واندلاع حريق داخل شقة سكنية بعقار بمنطقة العجوزة في الجيزة.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة العجوزة إلى محل الواقعة، وتم فرض الكردون الأمني في محيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه بنجاح.

وأسفر الحريق عن مصرع سيدة متأثرة بحروقها، بعدما تم نقلها إلى مستشفى إمبابة، وتم تحرير المحضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.