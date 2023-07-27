رئيس الوزراء: تخفيف الأحمال يوميًا من ساعة لساعتين وإعلان جدول المواعيد الإثنين

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك خطة للتعامل مع أزمة الاستهلاك المتزايد للكهرباء ومنها اعتبار يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل من المنزل لموظفي الحكومة لترشيد الكهرباء، والاتفاق مع وزير الشباب والرياضة أن ينتهي لعب المباريات قبل المغرب لمنع استهلاك الكهرباء فى الاستادات والمنشآت الرياضية، وترشيد الإنارة العامة فى الأماكن العامة، بجانب استيراد شحنات من المازوت تقدر بـ250 لـ300 مليون دولار لعمل توازن فى الشبكة.

وقال رئيس الوزراء إنه سيتم تخفيف الأحمال يوميًا من ساعة لساعتين فى اليوم الواحد، وسيتم الإعلان عن جدول مواعيد انقطاع الكهرباء بداية من الإثنين المقبل.



وأوضح أن شهر أغسطس أيضًا سيكون به درجات حرارة غير مسبوقة، موضحًا أنه لا يوجد نقص فى الغاز ولا يوجد أزمة فى حقل ظهر ، فإنتاج الغاز الطبيعي بنفس الكميات ونوقف تصدير الغاز فى أشهر الصيف ونصدره فى فصول الشتاء والربيع والخريف.



وأوضح، 17 يوليو الماضي مع ارتفاع درجات الحرارة ولتشغيل المحطات مع زيادة الاستهلاك، حيث تم استهلاك 36 جيجا فى يوم واحد فتم استخدام كل إمكانات الدولة من الغاز والمازوت.



وأوضح أن أمين عام الأمم المتحدة قال إننا دخلنا مرحلة الغليان وشهر يوليو هو الأصعب مما يلخص ما نشهده وما يشهده العالم أجمع، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا يوميًا فيما يخص محطات الكهرباء، ويتم تشغيل محطات الكهرباء فى مصر بالاعتماد على الوقود الاحفوري.



وأضاف فى تصريحات صحفية، أنه طبقًا للأرقام نحتاج ونستهلك فى وقت الذروة يوميًا 129 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت