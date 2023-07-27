خبير دولي: مصر لعبت دورًا في تحقيق التعاون الأفريقي الروسي

علّق الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، على مشاركة الرئيس السيسي في القمة الأفريقية ـ الروسية.

وقال سمير، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إن مصر لعبت الدور الأول في تحقيق التعاون الأفريقي الروسي.

وأضاف أن مصر لعبت الدور الأكبر وشريكة لروسيا في تأسيس آليه التعاون، موضحًا أن التاريخ سيذكر أن مصر فاعل وشريك وخلق آليه التعاون الروسي.

وأشار إلى أن القارة الإفريقية تعاني من مشكلات كثيرة وحروب بين الدول الإفريقية وبعضها البعض وحروب بين أناء الدولة الواحدة كما هو الحال في السودان والصومال.

وأكد أن العلاقة المصرية الروسية متميزة منذ أيام الاتحاد السوفيتي، موضحاً أن العلاقة المصرية ـ الروسية تطورت في كافة المجالات منذ خمسينات وستينيات القرن الماضي.