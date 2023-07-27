"استيراد مازوت والعمل أون لاين".. قرارات حكومية لمواجهة أزمة الكهرباء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا من مقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة؛ للحديث عن أزمة استهلاك الكهرباء.
وقرر مجلس الوزراء:
- استيراد شحنات إضافية من المازوت من اليوم إلى نهاية أغسطس 250 إلى 300 مليون دولار إضافية للتعامل مع الاستهلاكات الضخمة
- مزيد من الترشيد في الإنارة العامة
- العمل من المنزل الأحد من كل أسبوع للمصالح الحكومية والخدمية غير المرتبطة بالمواطن بشكل مباشر، وفقًا لما يراه كل وزير.
- لعب مباريات كرة القدم في الدوري العام وكأس مصر في أوقات ما قبل المغرب.
- التوافق على تخفيف الأحمال من ساعة إلى اثنتين يوميًا عندما تتجاوز الحرارة 35 درجة.
- انعقاد لجنة أزمة يومية لمتابعة تطبيق هذه القرارات يوميًا.