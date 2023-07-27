"استيراد مازوت والعمل أون لاين".. قرارات حكومية لمواجهة أزمة الكهرباء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا من مقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة؛ للحديث عن أزمة استهلاك الكهرباء.

وقرر مجلس الوزراء: