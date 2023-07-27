الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدبولى: طلبنا من "الأرصاد" تقديم رؤية لدرجات الحرارة

مصطفي مدبولي
مصطفي مدبولي

قال د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن كل دول العالم تواجه موجة من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

أضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أن هناك أزمة على مدار 11 يومًا ومستمرة بالنسبة لانقطاع الكهرباء، لذلك تم استخدام كل إمكاناتنا من الغاز لتعويض النقص.

وتابع "مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وتشغيل المحطات بأقصى طاقة تم استخدام كميات كبيرة من المازوت وكذلك الغاز الطبيعي".

وأكد أن مصر تنتج كمية من المازوت وتستورد كمية أخرى، مشيرًا إلى أنه حدثت ضغوط في الأحمال، وبالتالي كان هناك اضطرار لتخفيف الأحمال، حتى نعود للأمور الطبيعية بعد توقع أن تنكسر موجه الحر الشديدة، 

وأوضح أنه تم الطلب من الجهات المعنية بالأرصاد تقديم رؤية لدرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة التي جاءت أن درجات الحرارة في أغسطس ستكون غير مسبوقة.

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