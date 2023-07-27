الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. الاتفاق يعلن التعاقد مع هندرسون حتى 2024

جوردان هيندرسون
جوردان هيندرسون

أعلن نادي الاتفاق السعودي التعاقد مع جوردان هيندرسون، لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورحل هيندرسون عن صفوف ليفربول بشكل رسمي أمس، بعد 12 عامًا قضاها ضمن صفوف الفريق.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي، كشف من خلاله التوقيع مع جوردان هيندرسون بعقد ممتد لـ3 سنوات مقبلة.

وعبر حاتم المسحل، نائب رئيس نادي الاتفاق، عن سعادته بالتوقيع هيندرسون، واصفًا الصفقة أنها ضمن سلسلة أفضل الصفقات العالمية على مستوى دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأضاف:"التعاقد مع هيندرسون إضافة مميزة حيث أتممنا الصفقة بعد توصية المدير الرياضي إلكو شاتوري و الجهاز الفني بقيادة المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد والذي زامله كلاعب ويعرف إمكانياته وقدراته التي يحتاجها الاتفاق خلال المرحلة المقبلة “.

أضاف:”بالتعاقد مع قائد ليفربول لينضم إلى زملائه الجدد المهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي والمدافع الاسكتلندي جاك هيندري ، والعمل قائم على عدد من الإضافات لدعم صفوف فارس الدهناء".

وبدأ هيندرسون مسيرته ضمن صفوف شباب نادي سندرلاند وتدرج في المراحل العمرية قبل التصعيد للفريق الأول في صيف 2008، ثم أعير لفريق كوفينتري في شتاء 2009 وعاد للنادي في صيف العام نفسه، وقضى موسمين مع النادي قبل الانضمام للريدز.

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