الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"استوديو تصوير".. حبس 4 أشخاص بتهمة تصنيع "البودر" في الساحل

متهمين
متهمين

أمرت جهات التحقيق بحبس 4 متهمين لقيامهم بتصنيع مخدر البودر والاتجار به في منطقة الساحل بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

أما عن تفاصيل الواقعة التي شهدتها منطقة الساحل بالقاهرة، فقد أجرى رجال الشرطة بالساحل تحريات مكثفة توصلت إلى قيام 4 أشخاص بممارسة نشاط لإجرامي عن طريق تصنيع مادة البودر المخدر بقصد الاتجار بها، متخذين من استوديو تصوير كائن بدائرة القسم مستأجر لأحدهم، مكانًا لممارسة نشاطهم الإجرامي.

وقام رجال الشرطة بضبطهم أثناء تواجدهم داخل الأستوديو وعُثر بداخله على كمية من مادة البودر المخدر وزنت كيلوجرام، وكميات من المواد المستخدمة في عملية تصنيع المواد المخدرة، مبلغ مالي، وميزان حساس، و2 سلاح أبيض «مطواة»، و6 هواتف محمولة، كما اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد الاتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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