الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

اليوم.. بيزنطيو مصر يحيون ذكرى 4 من القدّيسين الرسل الشمامسة

الكنيسة البيزنطية
الكنيسة البيزنطية

تحتفل الكنيسة البيزنطية اليوم بذكرى القدّيسين الرسل الشمامسة بروخورس ونيكانور وتيمون وبرميناس، وهم من عداد الشمامسة السبعة الذين اختارهم الرسل ليساعدوهم في الخدمة.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: كم تبدو قاسية، بالنسبة لأشخاص كثيرين، عبارة الرّب يسوع هذه: "فَلْيَزْهَدْ في نَفْسِه ويَحمِلْ صليبَه ويَتبَعْني"... لِمَ تَخافُ حملَ الصليب الذي يقودك إلى الملكوت؟ ففي الصليب تجد السلامَ والحياة والحماية من الأعداء وندى العذوبة السماويّة وقوّة النفس وفرح الرُّوح وكنهَ الفضيلة وكمالَ القداسة. لا سلامَ للنفس ولا رجاءَ بالحياة الأبديّة إلاّ بالصليب. فاحمل إذًا صليبَك واتبع الرّب يسوع المسيح، فتسلكَ دربَ الحياة الأبديّة... فإن متَّ معه، حيَيتَ أيضًا معه؛ وإن رافقتَه في الشدائد، رافقتَه أيضًا في المجد. 

في الصليب يكمنُ كلُّ شيء... فما من سبيل آخر يقودُنا إلى الحياة والسلام الداخلي الحقيقيّ... اذهبْ حيثما تشاء وابحثْ عن كلّ ما تتمنّاه، إلاّ أنّك لن تجدَ سبيلاً أعظم أو دربًا أكثرَ أمانًا من درب الصليب المقدّس...

حتّى وإن تصرّفتَ كما يحلو لك وكما ترتئي، يستحيلُ مع ذلك ألاّ تواجهَ في كلِّ لحظة أمرًا ينبغي عليك تحمّله إن شئتَ أم أبَيت، وبذلك لن تتوقّفَ عن الالتقاء بالصليب طوال حياتك: فقد تشعرُ بألم جسديّ أو تمرُّ باختباراتٍ روحيّة، وقد تشعرُ أحيانًا بأنّ الله تخلّى عنكَ أو بأنّ القريبَ ينبذكَ أو بأنّكَ عبء على نفسك، وما من علاج أو تعزية قادرَين على منحك الخلاص أو التخفيف عنك... يريدُ الله منكَ أن تحتملَ المحنة لتسلّم نفسَك بكليّتها إليه وتزدادَ اتضاعًا... ينبغي عليك أن تتحلّى بالصبر وطول الأناة إن أردتَ أن تشعرَ بالسلام الداخلي وتستحق الإكليلَ الأبدي.

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