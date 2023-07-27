ماذا تنتظره روسيا من دول أفريقيا؟.. خبير يوضح

كشف د.عمرو الديب، مدير مركز خبراء رياليست، عن المرتقب من القمة الروسية الأفريقية.

وقال الديب، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إن روسيا تنظر إلى القمة الإفريقية الروسية بعين الاهتمام وتحاول فتح مزيد من أفق التعاون مع الدول الإفريقية للتأكيد على الوضع الدولي الحالي القائم على أقطاب عديدة وتنتظر ورسيا الدعم والتعاون في هذا الاتجاه.

أشار إلى أن الدول الإفريقية تعتمد بشكل كبير على الحبوب الروسية والمنتجات الزراعية الروسية، كما تسعى لزيادة الدعم الفني والاقتصادي والاستثماري من قبل الروس، موضحًا أن العلاقات المصرية الروسية فتحت الباب أمام روسيا لتطوير علاقاتها داخل أفريقيا.