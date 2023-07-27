الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. ديفيد سيلفا يعلن اعتزاله كرة القدم

ديفيد سيلفا
ديفيد سيلفا

أعلن الإسباني ديفيد سيلفا، لاعب فريق ريال سوسيداد الإسباني، اعتزاله كرة القدم نهائيًا.

وانضم ديفيد سيلفا، 37 عامًا، لصفوف ريال سوسيداد عقب انتهاء عقده مع فريق مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية لـ 2020.

ونشر سيلفا فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة التدوينات القصيرة "تويتر"، أعلن خلاله اعتزاله قائلًا: "اليوم حزين بالنسبة لي، حان وقت أن نقول وداعًا لما كرست حياتي كلها من أجله".

ولعب سيلفا 34 مباراة بقميص ريال سوسيداد خلال الموسم المنصرم، وسجل 3 أهداف وصنع 7 لزملائه.

وبدأ ديفيد سيلفا مسيرته ضمن صفوف ناشئي فريق فالنسيا وتدرج في المراحل العمرية قبل التصعيد للفريق الأول في صيف 2004، ثم انتقل لنادي إيبار على سبيل الإعارة في نفس الفترة وعاد للنادي بعد عام وانتقل معارًا مرة أخرى ولكن لسيلتا فيجو، ثم عاد من الإعارة في صيف 2006 وقضى 4 سنوات مع النادي قبل الانضمام لصفوف فريق مانشستر سيتي في صيف 2010.

وحقق ديفيد سيلفا لقب الدوري الإنجليزي 4 مرات رفقة مانشستر سيتي، إضافة إلى لقب كأس الاتحاد الإنجليزي مرتين و5 مرات بطلًا لكأس الرابطة، و3 مرات بطلًا للدرع الخيرية، إضافة إلى بطولة كأس العالم مع المنتخب الإسباني وبطولتين لأمم أوروبا.

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