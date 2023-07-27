"الاقتصادية الأوراسية": حققنا رقمًا قياسيًا في التصدير رغم الأزمة العالمية

وجّه رئيس الهيئة الاقتصادية الأوراسية ميخائيل مسني كوليج، الشكر لروسيا الاتحادية على تنظيم القمة الروسية الأفريقية والمنتدى الافريقي الروسي الثاني.

وأضاف خلال كلمته في اجتماع رؤساء المنظمات الاقليمية الأفريقية بحضور الرئيس السيسي:"الأورسيا والاتحادات والهيئات المتكاملة في أفريقيا لها جهود مماثلة فيما يتعلق العمليات التكاملية، وهذا الأمر في غاية الأهمية وهذا موثق في استراتيجية التنمية حتى 2063".

أشار إلى أن الغاية التكاملية والقدرة التنافسية للدول أمر في غاية الأهمية، فلذلك يضمن الاتحاد الأوراسي تبادل الخبرات والأيادي العاملة.

وأكد أن الرئيس الروسي تقدم باقتراح بشأن اضافة الحرية الخامسة وهى حرية المعرفة وهذا أمر واقعي تماماً، موضحًا أن الاتحاد الأوراسي يتطور بنجاح رغم الظروف العالمية الصعبة.

وأوضح أن هناك رقم قياسي في التصدير الذي سجل هذا العام بزيادة ونمو قدر بـ17% داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي: "الأسواق الداخلية للاتحاد الأوراسي مضمون بشكل كامل بالحبوب واللحوم والألبان وغيرها من المنتجات في العام الماضي".