مصرع سيدة نتيجة حريق شقة سكنية فى العجوزة

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة العجوزة في الجيزة، اليوم الخميس، وتمت السيطرة عليه بنجاح، ونتج عن الحريق مصرع سيدة حرقًا.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغًا يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة ونشوب حريق داخل شقة سكنية بعقار بمنطقة العجوزة في الجيزة.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه بنجاح، وأسفر الحريق عن مصرع سيدة متأثرة بحروقها بعدما تم نقلها إلى مستشفى إمبابة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.