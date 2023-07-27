الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى: نتطلع لاستكشاف فرص الاستثمار وتفعيل أطر التعاون مع جنوب إفريقيا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الرئيس "سيريل رامافوزا"، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، على هامش انعقاد القمة الروسية- الإفريقية الثانية بمدينة سان بطرسبرج.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد تطلع مصر لتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الشقيقين، وتفعيل أطر التعاون المشترك في شتي المجالات، خاصةً ما يتعلق بزيادة التبادل التجاري، واستكشاف فرص الاستثمار المتبادلة، بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب مواصلة التنسيق بشأن قضايا القارة الإفريقية ذات الاهتمام المتبادل.

من جهته، أكد الرئيس رامافوزا حرص جنوب إفريقيا على تطوير علاقات التعاون مع شقيقتها مصر، ودفعها نحو آفاق أرحب من العمل المشترك، فضلاً عن مواصلة التشاور مع مصر بشأن القضايا والتحديات التي تواجه إفريقيا، خاصةً في ظل الدور المصري الرائد على الصعيد الإفريقي، وجهودها في دفع عملية التنمية وصون السلم والأمن بالقارة الإفريقية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات تناولت آخر المستجدات والتطورات الإقليمية على المستوى القاري، فضلاً عن أهم تطورات الملفات ذات الاهتمام المشترك على المستوى الدولي، لا سيما الأزمة الروسية- الأوكرانية، حيث تم في هذا الصدد تبادل وجهات النظر بين الزعيمين بشأن مستجدات المبادرة الإفريقية للوساطة في الأزمة، والتي تضم كلاً من مصر وجنوب إفريقيا في عضويتها.

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