قبل ساعات من انطلاقه.. كواليس حفل أحمد سعد فى مهرجان العلمين

ينطلق بعد قليل حفل الفنان أحمد سعد، ضمن فعاليات مهرجان العلمين بمدينة العلمين الجديدة، الذي يضم عددًا من الأنشطة الترفيهية الفنية والرياضية.

ونشر الحساب الرسمي للعلمين على موقع "فيسبوك" بوسترين، أولهما للحفل الخاص بالفنان أحمد سعد، والبوستر الآخر لبطولة "بادل" والتي تنطلق في الساعة السادسة مساءً، حيث علقت على الصورتين وكتبت: "هنستناكوا النهارده في مهرجان العلمين الجديدة مع السوبر ستار أحمد سعد في العلمين أرينا، وبطولة الـ Padel العالمية مع أقوى الماتشات مجانًا،

والدخول الساعة ٦ مساءً".

وجاءت أسعار تذاكر حفل الفنان أحمد سعد كالتالي: الفئة الأولى سعرها 65000 جنيه لعدد 10 أفراد، الفئة الثانية بمبلغ 600 جنيه، الفئة الثالثة بـ500 جنيه، الفئة الرابعة والأخيرة بـ250 جنيهًا.

مهرجان العلمين الجديدة يعد الحدث الترفيهي الأكبر ويضم عددًا من الأنشطة المتنوعة بين الفني والثقافي والرياضي والترفيهي ويصل عددها إلى 12 نشاطًا، بينها حفلات غنائية وموسيقية خلال الأيام المقبلة، لكبار الفنانين مثل إليسا وأحمد سعد ونانسي عجرم وأنغام، وغيرهم من المطربين المصريين والعرب.

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