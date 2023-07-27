رسميًا.. برشلونة يُعلن رحيل أليكس كويادو إلى ريال بيتيس

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، عن رحيل لاعبه الشاب أليكس كويادو، لاعب وسط وجناح الفريق، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

برشلونة يُعلن رحيل أليكس كويادو إلى ريال بيتيس

وأصدر النادي الإسباني بيانًا رسميًا، عبر حسابه على "تويتر"، أفاد خلاله رحيل لاعبه الشاب أليكس كويادو إلى صفوف ريال بيتيس الإسباني في الصيف الحالي.

وأضاف نادي برشلونة في بيانه، أن أليكس كويادو انضم إلى صفوف ريال بيتيس بشكل نهائي، ولكن تم وضع بند بنسبة مئوية من البيع المستقبلي.

ويُعد أليكس كويادو ثاني صفقة تنضم إلى نادي ريال بيتيس، حيث سبقه الشاب شادي رياض، مدافع برشلونة، الذي انضم إلى صفوف الفريق الإسباني لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

ماذا قدم أليكس كويادو في مسيرته الكروية؟

ويُجيد أليكس كويادو اللعب في أكثر من مركز مع برشلونة، سواء في مركز الوسط أو الجناح الأيمن.

ولعب أليكس كويادو بقميص فريق غرناطة في الموسمين الماضيين على سبيل الإعارة، كما لعب بقميص إلتشي، قبل عودته إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان فريق برشلونة قد أنهى الموسم الماضي 2022/ 2023 بالتتويج بلقب الدوري الإسباني، بعد تصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 88 نقطة، كما توّج بلقب بطولة كأس السوبر الإسباني.