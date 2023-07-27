الخميس 27 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطل 4 أيام بتهمة التخلص من جاره فى مشاجرة بدار السلام

جريدة الدستور

قرّرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخلص من جاره في مشاجرة بينهما بمنطقة دار السلام.

وكلّفت النيابة أطباء مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه، وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك.

كما كلّفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة، وإعداد تقرير مفصل للتوصل إلى ملابساتها.

كانت قد ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عاطل قتل جاره في مشاجرة بينهما، بمنطقة دار السلام.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة دار السلام.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبيّن مقتل شخص بطعنات سكين على يد جاره بسبب خلافات الجيرة، وألقى القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 الأزهري| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بالاسم فقط

متوفرة كاملة| لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الإلكترونية

بالرقم القومي.. الاستعلام عن نتيجة الثانوية الازهرية 2023 رسميا

لطلبة 3 ثانوي عام| رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

ماجد حبته

صفاقة فورين بوليسى

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟