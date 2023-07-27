حبس عاطل 4 أيام بتهمة التخلص من جاره فى مشاجرة بدار السلام

قرّرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخلص من جاره في مشاجرة بينهما بمنطقة دار السلام.

وكلّفت النيابة أطباء مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه، وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك.

كما كلّفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة، وإعداد تقرير مفصل للتوصل إلى ملابساتها.

كانت قد ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عاطل قتل جاره في مشاجرة بينهما، بمنطقة دار السلام.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة دار السلام.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبيّن مقتل شخص بطعنات سكين على يد جاره بسبب خلافات الجيرة، وألقى القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.