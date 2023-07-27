وزير العمل: خطة وطنية للقضاء على ظاهرة عمالة الأطفال

تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بملف مكافحة أشكال عمل الأطفال، حيث قامت بإنشاء وحدة لمكافحة عمل الأطفال بمقر وزارة العمل، وأصدرت قرار بقائمة أعمال ومهن يحظر تدريب أو تشغيل الأطفال بها حتى عمر 18 سنة.

وقال حسن شحاتة، وزير العمل، إن الدولة لديها خطة وطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، من خلال الإسهام الفعال في القضاء على ظاهرة عمل الأطفال بكافة أشكاله بحلول عام 2025، وتوفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المستهدفين وأسرهم، وتضافر الجهود الوطنية في مجال التدرج المهني لضمان مزيد من الحماية للأطفال المتدرجين ومنع تعرضهم لأي شكل من أشكال الاستغلال، وإيجاد الحلول والمبادرات المبتكرة لدعم الأسر الفقيرة لإيجاد مصادر دخل مستدامة تؤمن احتياجتهم اليومية وتجعلهم مواطنين منتجين وفاعلين، دون الحاجة إلى اللجوء إلى عمل الأطفال والتسرب من التعليم.

وأضاف الوزير أن القضاء على عمل الأطفال، والعمل القسري، وتحقيق المساواة، والحماية الاجتماعية، سيُسهم في تعزيز حقوق الإنسان، والمُضي قُدماً بالتنمية المُستدامة للاقتصاد العالمي.

وأضاف الوزير أن محاور استراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، تضمنت محور للعدالة الاجتماعية يهدف لبناء مجتمع عادل متكاتف يتميز بالمساواة في الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبأعلى درجة من الاندماج المجتمعي، مجتمع قادر على كفالة حق المواطنين في المشاركة والتوزيع العادل في ضوء معايير الكفاءة والإنجاز وسيادة القانون.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تنفذ عدد من المبادرات بالتعاون مع الجهات الوطنية وبدعم من المنظمات الدولية والجهات المانحة، مثل مبادرة "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة" و"مصر بكم أجمل" و"سكن كريم" و"التشغيل من أجل التدريب"، ما يؤكد على حرص الحكومة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً، والعمل على إرشاد الأسرة إلى بدائل لتحسين الدخل والتمكين الاقتصادي سواء من خلال التدريب المهني ومدهم بالمهارات اللازمة، والعمل على توفير فرص عمل لائقة وريادة الأعمال لضمان المساهمة في الحد من ظاهرة التسرب من التعليم وعمل الأطفال.

من جهتا، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك 17 مركزا لمكافحة عمل الأطفال في 14 محافظة، بهدف شغل أوقت فراغ الأطفال العاملين في أنشطة مختلفة مما يسهم في بناء شخصيتهم وإكسابهم العديد من المعارف والمهارات والخبرات بالإضافة لتقديم العديد من الخدمات للطفل وأسرته منها التدريب على حرف آمنه للطفل يمكن ممارستها بالمنزل ولا تعوق ذهابه للمدرسة مثل شغل الأركت والأشغال اليدوية والنول والتفصيل، كما تقدم العديد من الخدمات الطفل منها الرعاية الصحية والإرشادية والدعم النفسي ومساعدته على حل مشكلاته النفسية والاجتماعية والتعليمية والمهنية مع صاحب العمل، كما تقدم خدمات لأسرته منها التدريب والدعم النفسي والاجتماعي والعيني والنقدي والإرشاد.

وأضافت الوزارة أنه يحظر عمل الاطفال فى الأعمال الزراعية أو الصناعية التي تقتضي استخدام المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية، و العمل تحت الأرض في المناجم أو المحاجر الأعمال التي تعرض الطفل للتعامل مع معدات وآلات خطرة، بالاضافة الى العمل في المواقع الصناعية مثل التعدين والتشييد، قطاع الخدمات، منها الأطفال الذين يبيعون البضائع في الشوارع، موصلي الطلبات للمتاجر، سائق التوكتوك، عمل الفتيات كخدم في المنازل.