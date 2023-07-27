يصاب بعض الأشخاص بـ “ الكيس الزلالي ” ويعرف بأنه كتلة غير سرطانية وتظهر عادة على شكل كيس مملوء بسائل لزج بالقرب من الأوتار أو المفاصل مما يتسبب في آلم مفاصل الأيد على المدى البعيد.

ويبحث الأشخاص الذين يعانون من “ الكيس الزلالي ” عبر مواقع الإنترنت وعلى موقع “جوجل” لمعرفة اضرار الكيس الزلالي في اليد وأعرضه عند التكوين، ونرصد لكم في السطورالتالية كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل طرق علاج “الكيس الزلالي ” وفقاً لموقع “verywellhealth”، وإليكم التفاصيل على النحو التي كما ينبغي:

أضرار الكيس الزلالي في اليد وأعراضه وطرق الوقاية منه جراحياً

هناك أضرار على المدى البعيد بسبب ظهور الكيس الزلالي في اليد بشكل كبير وملحوظ ويشكل التهاب وألم المفاصل الحاد وخاصة عند الحركة كما يتورم المفصل لتراكم السائل في الكيس الزلالي.

أعراض الكيس الزلالي في اليد

1 - يشكل الكيس الزلالي ألم خفيف في البدايه على معصم اليد ولكن الألم يشتد مع مرور الوقت نتيجة لتكون السائل بشكل أكبر.

2 - تورم ملحوظ في اليد حيث أن يظهر الكيس الزلالي بشكل صغير في البداية ومع مرور الوقت يتحول شكله وينتفخ بشكل أكبر نتيجة إحتوائه على هذا السائل.

3 - يشعر المصاب بـ الكيس الزلالي بألم في أوتار اليد وضعف في حركة الأصابع.

4 - الشعور بانتفاخ المفاصل وظهور تورم نتيجة امتداد الانسجة مع كبر حجم الكيس الزلالي في اليد.

طرق الوقاية من الإصابة بـ الكيس الزلالي

1 - إذا كنت تعاني من الكيس الزلالي في اليد يجب أن تهتم بوضع كمادات الماء الساخن على المنطقة المتورمة.

2 - تستطيع استخدام رباط ضاغط على اليد.

3 - تجنب النوم على اليد المصابة بـ الكيس الزلالي أو ثنيها حتى لا يؤثر على المفاصل.

4 - ابتعد عن إجهاد اليد في عمل المنزل أو العمل لأن الكيس الزلالي يكبر مع المجهود.