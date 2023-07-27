ليفربول يُعلن رحيل جوردان هندرسون إلى الاتفاق السعودي

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس، رحيل نجمه جوردان هندرسون، قائد الفريق، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

ليفربول يعلن رحيل جوردان هندرسون

وأصدر النادي الإنجليزي بيانًا رسميًا، عبر حسابه على "تويتر"، أكد خلاله رحيل قائده جوردان هندرسون، استعدادًا للانضمام إلى صفوف فريق الاتفاق السعودي في الصيف الحالي.

وأضاف نادي ليفربول في بيانه: "جوردان هندرسون يرحل عن قلعة أنفيلد بعد 12 عامًا، حصد خلالهم العديد من البطولات وحقق المزيد من الإنجازات، ونتمنى له التوفيق في مستقبله".

ومن المنتظر أن ينضم هندرسون إلى صفوف الاتفاق السعودي بعقد لمدة ثلاث سنوات، تحت قيادة زميله السابق في الفريق، ستيفن جيرارد.

وتشير التقارير أن صفقة انضمام جوردان هندرسون ستكلف الاتفاق قرابة الـ 15 مليون يورو.

وكان جوردان هندرسون، صاحب الـ33 عامًا، قد انضم إلى صفوف ليفربول في عام 2011، قادمًا من سندرلاند، وخلف جيرارد كقائد في ملعب "أنفيلد" عام 2015.

وشارك جوردان هندرسون في 492 مباراة مع ليفربول، سجل خلالهم 33 هدفًا، وقدم 61 تمريرة حاسمة.

وخلال مسيرته مع ليفربول، توّج جوردان هندرسون بثمانية ألقاب، وهي: الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس الرابطة الإنجليزية (مرتين)، الدرع الخيرية، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.