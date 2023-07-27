الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"سوابق" وراء الادعاء الوهمي بتعرض زوجته لنزيف بقسم شرطة بالإسكندرية

الأمن
الأمن

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله عبر إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية خلال مكالمة هاتفية ادعى خلالها المُتصل بقيام أحد جيرانه بسرقة كاميرا مراقبة خاصة به، والادعاء بقيام رجال الشرطة بأحد أقسام الشرطة بالإسكندرية بحجزه وزوجته دون تحرير محضر مما أدى لتعرض زوجته لنزيف لكونها حامل ووفاة جنينها.

وبالفحص أمكن تحديد القائم على الادعاء (مقيم بالإسكندرية "سبق اتهامه فى 30 قضية "نصب – تبديد").

وتبين وجود خلافات بينه وبين جيرانه نظرًا لتعدى كل منهم على الآخر لعدم سداده مبالغ الصيانة وقيامهم بتحرير العديد من المحاضر، لذلك قام بالاتصال بالقناة المشار إليها، والادعاء على خلاف الحقيقة بتعرض زوجته للنزيف مما أدى إلى وفاة جنينها فى محاولة للضغط على الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس اتحاد ملاك العمارة محل سكنه كما تبين عدم تعرضه أو زوجته لأى تجاوزات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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