الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بطريرك موسكو يُحذّر روسيا: الغرب يزرع قيمًا "باطلة" في العالم

البطريرك كيريل
البطريرك كيريل

حذر بطريرك موسكو وعموم روسيا، البطريرك كيريل، بما وصفه بـ "المناخ الأخلاقي الروحي بالغ الخطورة الذي يجرى تشكيله بجهود البلدان الغربية.

وأضاف خلال كلمته في فعاليات النسخة الثانية من القمة الأفريقية الروسية، بمشاركة الرئيس السيسي، اليوم الخميس، أن تقديس الاستهلاك، والإباحية في كل شيء على أنّها حرية، وتدمير مؤسسة الأسرة التقليدية، ليس إلا قائمة غير كاملة للمآسي التي تغرسها منظومة القيم الغربية المزعومة، مشدداً أن هذا الخطر لم يطل روسيا وبلدان أفريقيا، ورغم الضغوط الشديدة، فإن أكثرية دول أفريقيا ترفض تشريع زواج المثليين والقتل الرحيم وغير ذلك من الخفايا.

وأوضح بطريرك موسكو، أن كل هذه المواقف تأتي لتقرب مواقعنا، كما أن الدور الأفريقي في الشأن الدولي يتزايد باستمرار، مثل المبادرات الخاصة بصنع السلام للدول الأفريقية، ومشاركتها في حل القضايا القارية والعالمية.

وشدد على أنه متيقن من أنّ بلاده وأفريقيا بإمكانهما أن يعرضا على العالم نمطا بناءً للعلاقات العادلة بين الشعوب، ولكن بعض الدول الغربية ما زالت تتأثر بماضيها الاستعماري، وهي تفكر بعقلية هذا الماضي، معربا عن أمنياته بتطوير العلاقات الطيبة بين بلاده وأفريقيا، بما يخدم تثبيت القيم التقليدية في العالم.

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