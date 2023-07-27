رفع 900 طن مخلفات من قرية "تلة" بالمنيا خلال يوليو

قال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة للحملات التي تقوم بها الوحدات المحلية بقري المركز في مختلف القطاعات فقد قامت الوحدة المحلية بقرية تلة برفع ٩٠٠ طن مخلفات وتحرير ١٩٠ إنذار نظافة و بيئه وإزالة ٦٧ حالات تعدي وتركيب وصيانة ٢٦٥ أعمدة إنارة وخلايا كهربائيه خلال شهر يوليو الحالي.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن الوحده المحليه بقرية تله تمكنت من تنفيذ حملات مكثفه لاعمال النظافة والانارة والازالات اليوميه بالقريه والقرى التابعة لها لتقديم أفضل الخدمات الضرورية للمواطنين فتم صيانة١٥٠ كشاف انارة و٢٠ خلية كهربائيه و واستبدال ٥٠ لمبة ليد جديدة وتركيب ١٥ كشاف انارة جديد و صيانة ٣٠ عمود إنارة لتجنب الحوادث المرورية.

كما تمكن أيضا قسم البيئه بالقرية من رفع ٩٠٠ طن مخلفات وتراكمات موجوده بأماكن التجميع اليوميه بشوارع القريه ونقلها للمقلب العمومى بالظهير حفاظاً على مظهر وجمال القرية وتوفير بيئة صحيه للمواطن. وتم تحرير ١٦ محضر نظافة و ٥١ محضر رش مياه و١٠١ محضر إنذار بيئه و١٧ محضر انذار نظافة و ٥ محاضر فحص شكوي وذلك حفاظاً على البيئة من انتشار الأمراض.

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن قسم الإزالات بالقرية رصد ٥٨ حالة تعدي خارج الحيز العمراني علي مساحه فدان و ٩ قراريط و ٨ اسهم و ٩ حالات داخل الحيز العمراني بواقع ٧٣٥ مترًا وتم تحرير ٧٠ محضر مخالفة أعمال ١١٩ و ٢٠ محضر عدم تنفيذ قرار إزالة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظا على ممتلكات الدولة والرقعة الزراعية وتطبيقاً للقوانين الوزارية وذلك خلال شهر يوليو.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه المتابعات والأعمال تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تكثف من حملاتها بكافة أحياء المدينة والقري التابعة لها في كافة القطاعات وفي مقدمتها قطاع النظافة والذي يتم تنظيم حملات مكثفة من خلال ورديات صباحية ومسائية علي مدار اليوم بجانب أعمال إصلاح وصيانة وتركيب أعمدة وكشافات الإنارة ولمبات الليد الجديدة؛ لتسهيل حركة المواطنين والحد من وقوع الحوادث بجانب حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وذلك لرفع كفاءة هذه الخدمات.