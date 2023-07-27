"شكينا إنه سرق العفش".. اعترافات متهمين بقتل عامل في حدائق القبة

أدلى عاطلان متهمان بقتل عامل بعد وصلة تعذيب باعترافات تفصيلية أمام نيابة حدائق القبة.

وقال المتهم الرئيسي إن المجني عليه كان يسكن لديه ثم اكتشف بعض الأثاث والمنقولات من الشقة قبل رحيله من المسكن.

وأضاف المتهم أنه شك في المجني عليه فاصطحب صديقه المتهم الثاني وتوجها إليه ثم اصطحباه إلى مسكن الأول.

وأشار المتهمين إلى أنهما في محاولة لاستخراج اعتراف من المجني عليه بسرقته المنقولات، تعديا عليه بسلاح أبيض وخشبة فأحدثوا إصابته التي أودت بحياته.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بإستقبال إحدى المستشفيات لجثمان (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق "مصاب بجرح نافذ وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم).

بالانتقال والفحص تم التقابل مع (شقيق المتوفى، وآخر) وبسؤالهما أقرا بقيام شخصين بالتعدى على المتوفى محدثين إصابته التى أودت بحياته لوجود خلافات بينهم عقب التأكد من صحة أقوالهم تم تحديد المتهمان وتبين أن لهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

وتم بإرشادهما ضبط الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة وأقرا بتخلصهما من السلاح الأبيض بإلقائه بالطريق العام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.