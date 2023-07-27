الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيسة البرازيل السابقة: استخدام العقوبات لأهداف سياسية يؤدي لتدهور المسائل العالقة

ديلما روسيف، رئيسة
ديلما روسيف، رئيسة البرازيل السابقة

طالبت ديلما روسيف، رئيسة البرازيل السابقة، ورئيسة بنك التنمية بريكس، بتوسيع البنية المالية، موضحة أن هناك الكثير من دول في العالم تعاني من المشكلات، ولا تستطيع التوازن في الاقتصاد الخاص بها. 

وأضافت رئيسة بنك التنمية بريكس خلال كلمته بالقمة الروسية - الإفريقية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن البنك يعمل على تنمية الشمول الاجتماعي، ويستوعب مشاريع مختلفة في مجال التنمية، وأن كل دولة يحق لها تحديد ما تريده، لافتة إلى أن بنك التنمية بريكس، يسعى لعمل مشروعات تنموية، لتحسين الأوضاع في الدول، وزيادة مستوى المعيشة.

وكشفت أنه تم تنفيذ 98 مشروعًا بمقدار 35 مليار دولار أمريكي، وهناك تعاون مع البنوك الأفريقية المختلفة، موضحة، أن استخدام العقوبات للأهداف السياسية، ومحاولات توسيع الفضاء القانوني لبعض الدول، إلى الخارج يدهور المسائل العالقة.

وأضافت: "نحن نوسع تشكيلة المساهمين في بنك بريكس، ونوسع من مشاريعنا التي نمولها لتوطيد أقدامنا في المناطق الأخرى، ونريد أن نتعاون عن كثب مع جميع الدول الأعضاء في البنك، ونود أن نبحث عن شراكات مع الدول وليس فقط عمل المشاريع، ونريد التعاون مع القطاع الخاص في المشاريع ذات الأهمية الكبرى".

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