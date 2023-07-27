العثور على جثة قاصر أسفل عقار في البساتين

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة قاصر أسفل مسكنها بمنطقة البساتين في ظروف غامضة.

البداية تعود إلى تلقي مأمور قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة إشارة من إدارة شرطة النجدة بورود استغاثة من الأهالي بالعثور على جثة فتاة.

ووجه اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بفحص مسرح الواقعة من قبل فريق بحث يضم ضباط البحث الجنائي والأدلة الجنائية وممثل للنيابة العامة.

وبالفحص عثر على جثة "جنى.ن." تبلغ من العمر 16 سنة، ترتدي ملابسها كاملة وتوجد بها كسور متفرقة ونزيف خارجي إثر سقوطها من علو.

يستمع رجال الشرطة إلى أقوال أسرتها مع تفريغ كاميرات المراقبة المطلة على العقار محل الواقعة لتحديد وجود شبهة جنائية أم أقدمت القاصر على التخلص من حياتها قفزا عبر الشرفة.

وأودعت الشرطة الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لتشريحها وأخطر اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة بالواقعة.