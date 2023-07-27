الخميس 27 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مستشار الرئيس الفلسطينى: العدوان الإسرائيلى تقوده مجموعة من المتطرفين الإرهابيين

جريدة الدستور

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني، أن العدوان الإسرائيلي تقوده مجموعة من المتطرفين الإرهابيين على الأراضي الفلسطينية، داعيًا العالم أن يقف عند مسئولياته للحد من العدوان.

وقال مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"القاهرة الإخبارية"، الالتزامات الدولية تجاه العدوان الإسرائيلي وحدها لا تكفي بل يجب اتخاذ إجراءات سياسية وقانونية لإيقافه، مؤكدًا أنه يجب حماية المسجد الأقصى من الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة.. فهو حق حصري للمسلمين جميعًا.

وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"القاهرة الإخبارية"، أن المقاومة الفلسطينية ضد العدوان الإسرائيلي حق مشروع.

وكانت اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، مُصلى قبة الصخرة فى المسجد الأقصى المبارك، وذلك بالتزامن مع اقتحام مئات المستوطنين لباحاته فيما يُسمى بـ"ذكرى خراب الهيكل". 

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية - فى بيان صحفي- بأن قوات الاحتلال اقتحمت مصلى قبة الصخرة بشكل استفزازي، وقامت بوضع عناصرها على مداخله، واستولت على مفاتيحه بعد الاعتداء على حراس المسجد بالضرب. 

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

متوفرة كاملة| لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الإلكترونية

مصر تستعين بـ"هواوي" لتعزيز توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

نتيجة الثانوية العامة 2023.. كنترولات التصحيح تطبق درجات الرأفة للطلاب المستحقين

ضبط شخص مطلوب في 142 سنة سجن بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

ماجد حبته

صفاقة فورين بوليسى

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟