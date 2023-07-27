مستشار الرئيس الفلسطينى: العدوان الإسرائيلى تقوده مجموعة من المتطرفين الإرهابيين

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني، أن العدوان الإسرائيلي تقوده مجموعة من المتطرفين الإرهابيين على الأراضي الفلسطينية، داعيًا العالم أن يقف عند مسئولياته للحد من العدوان.



وقال مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"القاهرة الإخبارية"، الالتزامات الدولية تجاه العدوان الإسرائيلي وحدها لا تكفي بل يجب اتخاذ إجراءات سياسية وقانونية لإيقافه، مؤكدًا أنه يجب حماية المسجد الأقصى من الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة.. فهو حق حصري للمسلمين جميعًا.

وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"القاهرة الإخبارية"، أن المقاومة الفلسطينية ضد العدوان الإسرائيلي حق مشروع.

وكانت اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، مُصلى قبة الصخرة فى المسجد الأقصى المبارك، وذلك بالتزامن مع اقتحام مئات المستوطنين لباحاته فيما يُسمى بـ"ذكرى خراب الهيكل".

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية - فى بيان صحفي- بأن قوات الاحتلال اقتحمت مصلى قبة الصخرة بشكل استفزازي، وقامت بوضع عناصرها على مداخله، واستولت على مفاتيحه بعد الاعتداء على حراس المسجد بالضرب.