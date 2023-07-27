الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الهلال الأحمر" يقدم نصائح للعاملين بالأماكن المكشوفة خلال فترات الحر

جريدة الدستور

أوصت جمعية الهلال الأحمر المصري، أصحاب العمل بعدد من التوصيات لوقاية العاملين في القطاعات المكشوفة خلال موجات الحر.

وأكدت الجمعية عبر موقعها الإلكتروني، أنه لا بد من توافر بعض الشروط الآتية للحماية من أضرار أشعة الشمس المباشرة:

-توفير مظلات للعمال للعمل تحتها العمال.

-إيقاف العمل في ساعات ذروة موجة الحر.

-توفير مياه وسوائل باردة للشرب.

وأوصت مؤسسة الهلال الأحمر المصري بضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أو الحرارة لمدة طويلة، لأن ذلك يُحدث في الجسم بعض الاضطرابات، مثل:

زيادة في درجة الحرارة.

  1. الشعور بالإرهاق.
  2. تعرق شديد يفقد الجسم كمية كبيرة من المياه والأملاح.
  3. يتعرض جسم الإنسان للجفاف الشديد بسبب تعرضه لأشعة الشمس.
  4. يصاب جسم الإنسان بالتشنجات والإرهاق وفقدان الوعي وأحيانًا الوفاة.

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