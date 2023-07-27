الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نيوكاسل يونايتد يفرض التعادل الإيجابي على تشيلسي وديًا

تشيلسي
تشيلسي

وقع فريق تشيلسي الإنجليزي في فخ التعادل الإيجابي مع نظيره نيوكاسل يونايتد، خلال جولتهما التحضيرية الصيفية، والمُقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

تشيلسي يتعادل إيجابيًا مع نيوكاسل يونايتد في المباراة الودية

وتعادل نادي تشيلسي مع نظيره نيوكاسل يونايتد إيجابيًا بنتيجة 1-1، في المباراة الودية التي أقيمت فجر اليوم الخميس، ضمن إطار استعدادهما لخوض منافسات الموسم الجديد 2023 - 2024.

وأقيمت مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد الودية، على ملعب "مرسيدس بنز" في ولاية "أتلانتا الأمريكية، وسط حضور جماهيري كبير.

وسجل نيكولاس جاكسون هدف تشيلسي في الدقيقة 12 من زمن المباراة، قبل أن يُدرك ميجيل ألميرون هدف التعادل لفريقه نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 45+4 من زمن الشوط الأول.

وشهدت المباراة الودية، وجود الصفقات الجديدة التي أبرمها نادي تشيلسي، وهم: كريتسوفر نكونكو، نيكولاس جاكسون، أندري سانتوس ودييجو موريرا.

كذلك تواجد ساندرو تونالي، المنضم حديثًا إلى صفوف نيوكاسل يونايتد، قادمًا من ميلان الإيطالي.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الجديد 2023-2024، في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس المقبل.

تشيلسى نيوكاسل يونايتد الولايات المتحدة الامريكية الموسم الجديد 2023-2024 الدورى الانجليزى

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