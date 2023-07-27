13 أغسطس.. نظر محاكمة نجل شقيق برلماني متهم بقتل شاب في السلام

تنظر محكمة جنايات السلام في 13 أغسطس المقبل، أولى جلسات محاكمة نجل شقيق برلماني متهم بقتل آخر طعنًا بالسكين، بسبب خلافات بينهما حول الارتباط بفتاة.

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال أبريل 2023 وبدائرة قسم شرطة السلام نشبت مشاجرة بين ن.أ 22 سنة وأحمد. ع 19 سنة، بسبب خلافهما حول الارتباط بفتاة.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم ترصد المجني عليه وما أن رآه حتى طعنه طعنة نافذة بـ"سكين" في البطن والصدر فأحدثت إصابته التي أودت بحياته.



وكان قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول طالب، مقيم دائرة القسم توفى متأثرًا بإصابته بجرح طعني نافذ بالصدر، وطرف ثان طالب مقيم بذات الناحية بسبب خلاف بينهما، قام على إثرها الطرف الثاني بالتعدي على الطرف الأول بالضرب، باستخدام سلاح أبيض "مطواة" نتج عن ذلك إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.