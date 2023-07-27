الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تتسلم تقرير الطب الشرعي المبدئي في مقتل شاب خلال مشاجرة بكرداسة

جريدة الدستور

تسلمت النيابة العامة بالجيزة تقرير الطب الشرعي المبدئي في واقعة مقتل شاب خلال مشاجرة فى كرداسة تمهيدا لإصدار أمر بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية.

وقررت النيابة العامة في وقت سابق حبس المتهم وطالبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وكشف ملابسات الحادث.

وكلفت النيابة الطبيب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير فني بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة في كرداسة، واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه في كرداسة. 

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات وتبين أن المجني عليه تعرض لاعتداء بآلة حادة، على يد آخر تم تحديد هويته، نتيجة خلافات بينهما. 

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضرا بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.

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