الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط متهم بالاستعراض بموتوسيكل معرضا حياة المواطنين للخطر

متهم
متهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".. متضمنًا قيام قائد دراجة نارية بحركات استعراضية أثناء قيادته الدراجة النارية معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر بطريق العين السخنة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية "سارية التراخيص" وقائدها وتبين أنه (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق. 

وزارة الداخلية ائد دراجة نارية طريق العين السخنة

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