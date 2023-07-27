إصابة 12 فى انقلاب سيارة بطريق جنيفة بالسويس

أصيب 12 شخصًا نتيجة انقلاب سيارة سوزوكي فان بطريق جنيفة بحي الجناين في السويس.

واستقبل مستشفى السويس العام 12 مصابًا، نقلتهم سيارات الإسعاف من موقع الحادث لتلقي العلاج اللازم.

وكانت هيئة الإسعاف بمحافظة السويس قد تلقت بلاغًا يفيد بتعرض سيارة سوزوكي فان لحادث انقلاب بالقرب من محطة وقود السيارات بطريق جنيفة اتجاه السويس.

ووجه رئيس هيئة الإسعاف بمحافظة السويس 8 سيارات إسعاف مجهزة لموقع البلاغ، للتعامل مع المصابين ونقلهم لمستشفى السويس لتلقى العلاج.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لقسم الطوارئ بمستشفى السويس العام، وخضعوا للفحوصات اللازمة، وتم نقلهم للأقسام الداخلية بالمستشفى.

وتلقت مديرية أمن السويس إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة سوزوكي فان بطريق جنيفة بعد محطة وقود السيارات اتجاه السويس بحوالي 12 كيلو، تحمل لوحات ص ن 1985 وحدوث إصابات، وتم نقل المصابين لمستشفى السويس العام.

وذكر مصدر طبي بمستشفى السويس العام أن قسم الطوارئ استقبل 12 مصابًا، نتيجة حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق جنيفة، وتم خضوعهم للفحوصات تمهيدًا للعلاج.

وكانت وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس الدكتورة أمل رشدي، قد كلفت مدير مستشفى السويس العام الدكتور محمد عبدالواهب برفع درجة الاستعداد بأقسام المستشفى فور تلقي البلاغ.

وتابع مدير مستشفى السويس العام الدكتور محمد عبدالواهب استعدادات الأطقم الطبية والتمريضية بأقسام الجراحة والعظام، انتظارًا لوصول سيارات الإسعاف.