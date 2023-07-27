مصرع شخص سقط من عقار بحدائق أكتوبر

سقط شخص من عقار بحدائق أكتوبر في الجيزة، ما أسفر عن مصرعه، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بسقوط شخص من عقار، في حدائق أكتوبر، وبإجراء التحريات تبين أن الضحية سقط من عقار، ما أسفر عن مصرعه، متأثرًا بالإصابات التي لحقت به، وتم نقل الجثة إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.