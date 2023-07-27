الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخص أصيب بالتسمم فى قرية بالعياط

جريدة الدستور

لقي شخص مصرعه نتيجة تعرضه للتسمم في قرية بالعياط، ويجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات لكشف ملابسات الواقعة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بتعرض شخص للتسمم في قرية بالعياط. 

وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن شخصًا تعرض للتسمم وفقد حياته، وتم نقل جثته إلى مستشفى العياط تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

مديرية أمن الجيزة قرية بالعياط

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