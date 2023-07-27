الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة سائق إثر اصطدام لودر بالطريق الدائري في بشتيل

جريدة الدستور

أصيب شخص وتهشم جزء من الطريق الدائري عقب اصطدام لودر بالطريق أعلى منطقة بشتيل مما أدى إلى ظهور بعض الكثافات المرورية، ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم لودر برصيف الطريق الدائرى بمنطقة بشتيل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير لودر اختلت عجلة القيادة بيد السائق واصطدم بسور الطريق ونتج عنه تهشم بطول 15 مترا ونتج عن الحادث إصابة السائق، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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