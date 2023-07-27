الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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انطلاق القمة الإفريقية الروسية الثانية فى سان بطرسبرج (بث مباشر)

القمة الإفريقية الروسية
القمة الإفريقية الروسية

يقدم موقع "الدستور" بثًا مباشرًا لانطلاق فعاليات النسخة الثانية من القمة الإفريقية- الروسية، بمدينة سان بطرسبرج الروسية.

وتهدف القمة إلى تنويع مجالات التعاون الروسي الإفريقي، وتحديد تطور هذه العلاقات على المدى الطويل، ومن المقرر أن يتم تنظيم معرض واسع النطاق وعقد ورشات عمل في إطار المنتدى.

ومن المقرر أن يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في فعاليات النسخة الثانية من القمة الروسية- الإفريقية، والمنعقدة في مدينة سان بطرسبرج بروسيا الاتحادية، من 27 إلى 28 يوليو الجاري، في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والدول الإفريقية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد عقد مباحثات، أمس، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تناولت تطورات عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من النزاعات القائمة في منطقة الشرق الأوسط.

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