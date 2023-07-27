"زراعة الوادي الجديد" تكشف تفاصيل زراعة 4 ملايين نخلة

كشف الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالوادي الجديد، تفاصيل زراعة 3 ملايين و998 ألفا و878 نخلة، في إطار مبادرة زراعة النخيل الرئاسية.

وقال المرسي، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، اليوم الخميس: “اقتربنا على زراعة 4 ملايين نخلة، وكان لدينا 2 ملايين ونصف المليون نخلة، وفي 12 يناير 2019 أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة زراعة 2.5 ملايين نخلة أخرى في الوادي الجديد”.

وأضاف أنه بعد هذا التوجيه تم تخصيص 85 ألف فدان بـ1000 جنيه للفدان لمن يزرع نخيل، وتم زراعة 40 ألف فدان على أرض الواقع.

وتابع وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أنه في عام 2019 تم إطلاق المبادرة، ولكن حدث حظر في عام 2020 بسبب جائحة كورونا، وانتظمت عمليات الزراعة اعتبارًا من نهاية 2020، فضلا عن أنه تم زيادة المساحة المخصصة من 26 ألف فدان في عام 2019 إلى 52 ألف و350 فدان، بحيث تبدأ الزراعة في مارس من كل عام وتنتهي في نوفمبر من العام ذاته.