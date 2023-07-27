الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد": البحر المتوسط يكسر حدة آثار التغيرات المناخية على مصر

البحر المتوسط
البحر المتوسط

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة.

وأوضحت  عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، أن كل دول العالم تتأثر بارتفاع درجات الحرارة بسبب التغيرات المناخية، لافتة إلى أن إيطاليا على سبيل المثال تصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية، و50 درجة مئوية في بعض المناطق الأمريكية، وفي بعض مناطق المغرب العربي تزيد قيم الحرارة عن المعدلات الطبيعية عن 10 درجات، لتسجل 50 درجة مئوية.

وكشفت عضو هيئة الأرصاد، عن أن مصر تتأثر بالتغيرات المناخية، قائلة: "لكن الله حمانا بالبحر المتوسط، فعندما تمر الكتل الهوائية عليه يحدث لها تعديل في قيم حرارتها".

وعن الموجة الحارة، أوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد أن الموجة الحارة الحالية التي تعيشها مصر من المتوقع أن تنكسر مع بداية الأسبوع المقبل، بحيث يحدث انخفاض طفيف في درجات الحرارة من 2 درجة إلى 4 درجات على مستوى الجمهورية، ولكن سيستمر ارتفاع نسب الرطوبة.

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