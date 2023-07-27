الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 3 أشخاص بينهم رضيع فى حادث تصادم بالشرقية

حادث تصادم موتوسيكلين
حادث تصادم موتوسيكلين

أصيب 3 أشخاص بينهم رضيع بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكلين بطريق كفر صقر– البوها أمام بنزيمة صلاح بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر صقر باستقبال كل من "ندى ح م" 26 سنة وطفلها "حمزة خ ف" 6 أشهر مقيمين دمياط والأم مصابة بكدمة بالرأس، كما تم استقبال "إبراهيم س م" 19 سنة مقيم أبوحسانين مصابًا بجرح قطعي بالرأس، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكلين بطريق كفر صقر– البوها أمام بنزيمة صلاح بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر صقر، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين، وتحرير محضر بالواقعة.

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