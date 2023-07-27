إصابة شخصين فى حادث تصادم بالشرقية

أُصيبت سيدة وشخص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل بسيارة ربع نقل بطريق قرية الأزهار دائرة مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أولاد صقر، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين، وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى أولاد صقر، باستقبال كل من "أم الخير. ع. م"، 38 سنة، و"ذكي. ا. م"، 32 سنة، مقيمين أولاد صقر مصابين بكدمات متفرقة بالجسم، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص، تبيّن حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل بسيارة ربع نقل بطريق قرية الأزهار دائرة مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفي أولاد صقر، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين، وتحرير محضر بالواقعة.