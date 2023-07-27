الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الرعاية الصحية": 6 ملايين منتفع من خدمات التأمين الصحى

الدكتور شريف كمال
الدكتور شريف كمال

أكد الدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للشئون الصيدلية وإدارة الدواء، أن الهيئة تعمل على تنظيم وتقديم الخدمة والرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن الدواء والرعاية الصيدلية ركيزة أساسية في هذه المنظومة.

وقال "كمال"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى، إدارة الدواء تبدأ من اختيار وجود الدواء في دستور الأدوية بالدولة والمنشآت الصحية، لافتًا إلى أن دستور الدواء يحتوي على قائمة الأدوية التي يحتاجها المرضى وكل الخطط العلاجية المبنية على أدلة علمية، ثم يتم طلبها عن طريق هيئة الشراء الموحد، ثم نقلها وتخزينها جيدًا، بعد ذلك يتم صرفها للصيدليات.

وكشف مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن أن الهيئة لديها ما يتراوح من 5 إلى 6 ملايين منتفع، كما أنها تعمل بنظام الرقمنة، وبالتالي، فإن لديها ملفًا موحدًا لكل مريض على حدة، وعندما يتم صرف الدواء للمريض، فإنه يندرج ضمن تاريخه المرضي وتاريخ الأدوية.

وتابع: "لدينا ما يعرف بالملاءمة الدوائية ومراجعة الأدوية، والصيدلي يراجع التاريخ المرضي والأدوية التي يحصلون عليها منعًا من أي تفاعلات بينها قد تضر بالمريض، أو أي تفاعلات مع الأطعمة والمشروبات التي يتناولونها".

وقال: "نقيّم فعالية الدواء في المريض، وتوجد بعض الأدوية التي نقيسها في مستوى دم المريض ويمكننا رؤية ما إذا وصل للمستوى الذي تكون له فاعلية أم لها، وهدف كل هذه المنظومة وضع المعلومات المختلفة في منظومة المكتبة القومية للأمراض ونوثقها للوصول إلى أعلى فعالية علاجية بأقل أعراض جانبية والسعر المناسب مع الحفاظ على جودة حياة المريض في ظل استدامة مالية والحفاظ على البيئة".

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