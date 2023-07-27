الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى انقلاب "ميكروباص" بالفيوم

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرون، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربى، في نطاق محافظة الفيوم.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي في نطاق محافظة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن وإصابة 7 آخرين، وتم نقل الجثة إلى مستشفى التأمين الصحى، بينما نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 

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