بمشاركة الزمالك.. انطلاق بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 اليوم

تنطلق، اليوم الخميس، منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 (البطولة العربية للأندية)، بمشاركة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وتمت تسمية هذه النسخة من بطولة كأس العرب للأندية باسم "كأس الملك سلمان للأندية 2023"؛ وذلك لأنها ستُقام في المملكة العربية السعودية، وتحديدًا في مدن " أبها والباحة والطائف"، وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.

انطلاق بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 اليوم

وتبدأ مرحلة دور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، اليوم الخميس، وذلك لمدة يومين لكل جولة.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة الأولى من البطولة العربية 2023، اليوم الموافق 27 يوليو، بينما تبدأ الجولة الثانية من دور المجموعات يوم 30 يوليو الجاري، أما الجولة الثالثة من دور المجموعات، ستُقام خلال يومي 2 و3 أغسطس المقبل.

مواعيد الأدوار الإقص ائية لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023

وفي يوم 5 أغسطس المقبل، تنطلق الأدوار الإقصائية "دور خروج المغلوب"، حيث يلعب الدور ربع النهائي في يومي 5 و6 أغسطس، ويلعب الدور نصف النهائي في 9 أغسطس، على أن تُقام المباراة النهائية يوم 12 أغسطس.

القنوات الناقلة للبطولة العربية "كأس الملك سلمان للأندية 2023"

ستُذاع مباريات كأس الملك سلمان للأندية 2023 عبر شبكة القنوات الرياضية السعودية SSC.

مجموعات كأس الملك سلمان للأندية 2023

المجموعة الأولى: الترجي التونسي - الاتحاد السعودي - الصفاقسي التونسي - الشرطة العراقي.

المجموعة الثانية: السد القطري - الوداد المغربي - الهلال السعودي - الأهلي طرابلس الليبي.

المجموعة الثالثة: الزمالك المصري - النصر السعودي - الشباب السعودي - الاتحاد المنستيري التونسي.

المجموعة الرابعة: شباب بلوزداد الجزائري - الرجاء المغربي - الوحدة الإماراتي - الكويت الكويتي.

مواعيد مباريات الزمالك في بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023

ويستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره في المسابقة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم 28 يوليو الجاري، ثم يلتقي بفريق الشباب السعودي يوم 31 من الشهر ذاته، تليها مواجهة النصر السعودي في الثالث من أغسطس المقبل.

جوائز بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023

المركز الأول: 6 ملايين دولار.

المركز الثاني: 2.5 مليون دولار.

نصف النهائي: 200 ألف دولار.

ربع النهائي: 150 ألف دولار.

دور المجموعات النهائي: 100 ألف دولار.

دور المجموعات: يحصل كل نادٍ على 20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه.