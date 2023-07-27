الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إخماد حريق شب فى مخزن قطع غيار دراجات نارية بالشرقية

حريق شب
حريق شب

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية على حريق نشب بمخزن قطع غيار دراجات نارية بمدينة صان الحجر بالشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود إشارة بنشوب حريق بمخزن قطع غيار دراجات نارية بمدينة صان الحجر، وهرعت قوات الحماية المدنية ومرفق الإسعاف إلى موقع البلاغ تحسبًا لوقوع إصابات.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية، فيما التهمت النيران جانبًا كبيرًا من محتويات المخزن، وجار تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمعرفة أسباب الحريق وكيفية حدوثه.

قوات الحماية المدنية مديرية أمن الشرقية دراجات نارية الأجهزة الأمنية حريق الإسعاف

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