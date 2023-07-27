محمد عدوي: مهرجان العلمين يكتسب جمهورًا جديدًا يوميًا

قال محمد عدوي، رئيس تحرير "أخبار النجوم"، إن مهرجان العلمين الترفيهي يكتسب جمهورًا جديدًا كل يوم بسبب فعالياته الترفيهية الرائعة.

وأضاف "عدوي"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن "مهرجان العلمين الجديدة كل يوم يكتسب أرضًا جديدة ومصداقية"، لافتًا إلى أن مهرجان العلمين يقدم جرعة ترفيهية مكثفة خلال فترة المهرجان التي تمتد لشهر ونصف تقريبًا.

وأشار إلى أن المهرجان نجح في أن يكون له اسم كبير في دورته الأولى وهذا أمر صعب جدًا، لافتًا إلى أن مهرجان العلمين الجديدة نجح في أن يكون له مكان وسط الأنشطة الترفيهية على مستوى العالم.

وتابع "الأجواء في العلمين الجديدة كلها مبهرة وتسلسل الحفلات والفعاليات أمر مهم جدًا"، مشيرًا إلى أن المهرجان طوال الوقت يشهد بدء فعاليات جديدة دون ملل أو راحة.

واستكمل:"رأينا فعاليات طائرات آر سي وكان شيء مبهر وجديد على عالم الترفيه والناس استمتعت بشكل كبير جدًا"، موضحًا أنه على المستوى الفني أيضًا هناك فعاليات لحفلات لمطربين كبار مثل تامر حسني وأحمد سعد وغيرهم من النجوم.

وذكر أن مهرجان العلمين الترفيهي يقدم جرعة غير عادية من الترفيه، مشيرًا إلى أن العلمين أصبحت عاصمة الترفيه في العالم كله.