الخميس 27 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى يعزى نظيره الإماراتى فى وفاة أخيه الشيخ سعيد بن زايد

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قدّم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، العزاء، لدولة الإمارات قيادة وشعبًا في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي.

وقال الرئيس السيسي في تعزيته: "أتقدم بخالص التعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في وفاة أخيه سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، الذي قدم عطاءً كبيرًا لخدمة وطنه، فضلًا عن دوره المثمر في تعزيز أواصر العلاقات الأخوية بين مصر والإمارات.. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وأحبابه الصبر والسلوان، وأدام الأمن والاستقرار والازدهار على الشعب الإماراتي الشقيق".

363334454_234087669584439_6108468094394971013_n (1)
363334454_234087669584439_6108468094394971013_n (1)

الأكثر قراءة

أخبار فاتتك|آخر تطورات حفل ترافيس سكوت واعتزال محمد عبدالشافى

مشاركة الرئيس السيسى فى قمة سانت بطرسبرج على رأس اهتمامات الصحف

الرئيس السيسى يعزى نظيره الإماراتى فى وفاة أخيه الشيخ سعيد بن زايد

التموين تنتهى من صرف المقررات التموينية عن شهر يوليو

موسكو: محاولات الغرب عرقلة القمة الروسية الإفريقية باءت بالفشل

"القاهرة الإخبارية": وزير خارجية النيجر يعلن نفسه رئيسًا للحكومة بالإنابة للبلاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

ماجد حبته

صفاقة فورين بوليسى

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

عبد الرحيم طايع

تحية أهلاوى لمشجعى الزمالك!

الحسين عبدالرازق

الحل فى كلمتين

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا