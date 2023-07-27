الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": وزير خارجية النيجر يعلن نفسه رئيسًا للحكومة بالإنابة للبلاد

حسومي مسعودو، وزير
حسومي مسعودو، وزير الخارجية النيجر،

أعلن حسومي مسعودو، وزير الخارجية النيجر، نفسه رئيسًا للحكومة بالإنابة، قائلًا: "نحن الحكومة الشرعية بالنيجر"، وذلك وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

وقد حُوصر الرئيس النيجيري، محمد بازوم، أمس الأربعاء، من قبل عناصر من الحرس الرئاسي في النيجر بالقصر الرئاسي، فيما أكدت الرئاسة أن تحرك الحرس الرئاسي ضد الرئيس "بازوم" ليس مدعومًا من الجيش.

وأوضحت رئاسة النيجر أن الجيش مستعد لمهاجمة الحرس الرئاسي إذا لم يعد لرشده، مشددة على أن محاولة الحرس الرئاسي الانقلابية فاشلة والرئيس بخير.

وأكد رئيس النيجر محمد بازوم أن بعض عناصر الحرس الرئاسي يحاولون الانقلاب والجيش سيتحرك ضدهم إذا لم يتراجعوا.

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"القاهرة الإخبارية": وزير خارجية النيجر يعلن نفسه رئيسًا للحكومة بالإنابة للبلاد

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