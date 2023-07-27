جمال الكشكى: الجلسات المصغرة بالحوار الوطنى هدفها صياغة ما تم التوصل إليه

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس مناء الحوار الوطني، إن الجلسات المصغرة بالحوار الوطني هدفها صياغة ما تم التوصل إليه، وما تم من نقاش خلال الجلسات العامة.

وأضاف "الكشكي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه في كل جلسة من الجلسات العامة يتم الاستماع إلى حوالي 60 متحدثًا من مختلف الأحزاب والتيارات الوطنية والخبراء والمتخصصين والمواطنين، لافتًا إلى أن كل هذا النقاش وما دار خلال 48 جلسة لـ 60 قضية حتى هذه اللحظة يحتاج إلى المرحلة النهائية، وهي الثمار التي ينتظرها المواطن من مبادرة "الحوار الوطني".

وأشار إلى أن مجلس الأمناء رأى أنه لابد من تشكيل لجنة مصغرة تسمى بلجنة إعداد وصياغة المخرجات والنتائج، لافتًا إلى أن هذه اللجنة تضم ما بين 10 إلى 15 شخصية، من المتخصصين، وتراعي في المقام الأول توازن التمثيل السياسي لكل الأطياف السياسية من مختلف الأطراف.