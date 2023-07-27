المهن الموسيقية تكشف ما الذى كان سيحدث إذا أقيمت حفلة ترافيس سكوت بالأهرامات

قال الدكتور محمد عبدالله، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، إنه تم إلغاء حفل ترافيس سكوت في الأهرامات من جانب الشركة المنظمة.

وأضاف عبدالله خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية صدى البلد، أن إلغاء حفل ترافيس سكوت في الأهرامات حفاظاً على أرواح المواطنين، لافتا إلى أنه يتم العمل على تشجيع السياحة من خلال حفلات منضبطة تمامًا.

وأوضح أن إلغاء حفل ترافيس سكوت هو انتصار لنقابة المهن الموسيقية، لافتا إلى أن النقابة هي صاحبة الاختصاص في اقامة حفل ترافيس سكوت في الأهرامات.

وأشار إلى أنه تم انشاء وحدة تكنولوجيا متكاملة لمعرفة تفاصيل حفلات أي مطرب في الخارج قبل إقامة أي حفله له في مصر، لافتا إلى أن هناك أعداد كبيرة من الشباب كانت تريد المشاركة في حفل المطرب العالمي.

وبين أن المطرب العالمي كان يحرص في حفلات سابقة له على اختراق الحواجز.