الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زيلينسكي يعلن تسجيل عدة ضربات في البلاد بعد الهجوم الروسي بالصواريخ المجنحة

فلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، تسجيل عدة ضربات في البلاد بعد سلسلة من الانفجارات المترتبة عن هجوم ضخم نفذته القوات الروسية بصواريخ مجنحة في جميع أنحاء أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في رسالة مصورة نُشرت على قناته في "تلغرام": "هناك العديد من الضربات، وهناك حطام صواريخ يتساقط"، لكنه لم يقدم تفاصيل حول أماكن الضربات أو الأضرار الناجمة عنها.

وفي مساء يوم الأربعاء، تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في جميع أنحاء أوكرانيا، حيث أفاد شهود عيان بوقوع انفجار قوي في العاصمة كييف.

كما أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بوقوع انفجارات في مناطق دنيبروبيتروفسك وجيتومير وكيروفوغراد ولفوف.

بالإضافة إلى ذلك، وقعت العديد من الانفجارات في منطقة خميلنيتسكي، كما سمع دوي انفجارات في بلدة ستاروقسطنطينوف حيث يتواجد مطار عسكري.

وأظهرت مقاطع فيديو مصورة اليوم الأربعاء، مشاهد لتحليق صواريخ روسية مجنحة بأعداد كبيرة باتجاه أهداف داخل الأراضي الأوكرانية.

ووفقا لسلاح الجو الأوكراني، حلقت الصواريخ أيضا على طول الحدود مع مولدوفا نحو منطقة خميلنيتسكي.

 

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